Covid, Bassetti a Tgcom24: "La variante Eris riporta indietro le lancette"

Fino a ora sono state somministrate in Italia 669.935 dosi di vaccino anti-Covid Comirnaty XBB 1.5. Secondo i dati delle Regioni la popolazione over 60 risulta aver ricevuto 572.228 dosi con una copertura vaccinale pari al 3,12%. Solo 5 Regioni hanno invece ottenuto una copertura al 6-8%. Le regioni che hanno vaccinato di più risultano la Toscana (2,7%); l'Emilia Romagna (2,5%), la provincia autonoma di Bolzano (2,2%) e la Lombardia (2,1%). Le regioni in ultima posizione sono, a parte l'Abruzzo che non registra vaccinazioni, la Basilicata (0,004%) e la Sicilia (0,01%). Valle d'Aosta (8%) Toscana (7,6%), Emilia Romagna (7%) e Lombardia (6%) sono le regioni che hanno vaccinato in percentuale piu' over-60. Le ultime Abruzzo (0%), Basilicata (0,011%) e Sicilia (0,046%).

Una impennata di nuovi contagi da Covid è stata registrata nella settimana dal 9 al 15 novembre. I dati diffusi dal ministero della Salute infatti parlano di 34.919 nuovi casi positivi, con una variazione pari a +28,1% rispetto alla settimana precedente, quando furono 26.789. Aumentano anche i morti, saliti del 17,8%. Negli ultimi sette giorni sono decedute 192 persone, contro i 163 della rilevazione precedente. I tamponi effettuati sono stati 224.522, con una variazione di +13,5% rispetto a una settimana fa. Il tasso di positività è del 15,3% con una variazione di +1,7% rispetto alla settimana precedente (13,5%). Per quanto riguarda l'occupazione degli ospedali, il tasso di presenze in area medica è pari al 6,7% (4.167 ricoverati), rispetto al 5,9% (3.656 ricoverati) precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari al 1,4% (122 ricoverati), rispetto al 1,2% (102 ricoverati) della precedente rilevazione.