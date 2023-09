Covid, Bassetti a Tgcom24: "Basta dare il numero dei contagi, inutile allarmismo"

Per Bassetti ora "dobbiamo dedicarci alle persone anziane, ai malati oncologici, alle persone fragili. Smettiamola di numerare le dosi, sarà il richiamo annuale per il Covid come lo è per l'influenza. Un sessantenne in buona salute non lo metterei tra le priorità delle persone da vaccinare, concentriamoci sugli over 65". Sui contagi infine: "Ce ne sono stati meno perché si sono fatti meno tamponi, ma adesso il Covid è come una forma influenzale: tosse, raffreddore, mal di gola. Dare oggi il numero di questi contagi non ha senso"