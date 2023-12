Colpita con pallini in classe, la prof va avanti

di Marta Vittadini

"Se ci sono delle responsabilità è giusto che paghino se no non si va da nessuna parte" dice la donna che continua ad insegnare nella stessa scuola, ma non in quella classe.

A giugno la vicenda era tornata al centro del dibattito per gli altissimi voti in condotta ricevuti dai ragazzi nonostante l'accaduto. I giudizi furono rivisti e abbassati dopo l'intervento del ministro Valditara.