Caso Cospito, anarchici rivendicano attacchi

di Alessandro Tallarida

A Torino, invece, nuova manifestazione in favore di Alfredo Cospito: una quarantina di persone si sono prima radunate davanti alla sede del regionale del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e poi hanno bloccato alcune strade nelle vicinanze. Rivendicata anche l'azione contro l'auto di un funzionario italiano a Berlino: "Vogliamo - scrivono - che i dipendenti pubblici, i giudici, i poliziotti, i politici e i diplomatici non abbiano una vita tranquilla, che si sentano insicuri e che non possano dormire in pace".