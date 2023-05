Caro affitti, la protesta degli studenti si allarga

di Simone Cerrano

Il governo ha deciso di ritirare l'emendamento che destinava 660 milioni di euro del Pnrr agli alloggi universitari. Il ministero dell'Università, però, fa sapere che non si tratta di una retromarcia ma semplicemente di una scelta di natura tecnica. Gli stessi fondi verranno ora spostati nel decreto legge su enti pubblici e solidarietà sociale per evitare che il decreto venisse dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Ma gli studenti vanno avanti.