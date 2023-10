Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "A giorni le prove di evacuazione"

"Stiamo effettuando un monitoraggio del territorio di Pozzuoli e finora non risultano criticità", ha aggiunto il sindaco Manzoni.



"La preoccupazione maggiore - ha poi sottolineato - è tenere tranquilla la popolazione, facendo capire che le attività di mitigazione del rischio, soprattutto in termini di prevenzione, vengono messe in campo e in maniera celere, non solo per la crisi bradisismica in atto, ma perché ciò servirà per sempre alla città di Pozzuoli".

"A oggi - conclude il sindaco a Tgcom24, - non c'è la pericolosità che i social alimentano, ma stiamo mettendo in campo tutte le attività precauzionali e ho visto che intorno al bradisismo è nata una sintesi di enti che lavorano tutti allo stesso obiettivo: rassicurare la popolazione".