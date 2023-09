Caivano, avviati i lavori di riqualificazione del centro sportivo

di Alessandra Rolla

"Abbiamo iniziato da qui perché si deve dare un segnale importante di ripristino di quella che è stata una importantissima realtà per il territorio che con il passare del tempo poi è diventato quello che penso abbiate già in qualche maniera dimostrato con le immagini", ha commentato il commissario Ciciliano, nominato dal governo per la riqualificazione del comune in forte stato di degrato, dove ad agosto si è consumato un caso di stupro di gruppo