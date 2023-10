Brandizzo, nuovo video: tecnico Rfi aveva fatto allontanare gli operai

di Silvia Vada



Antonio Borello, difensore di Massa, già licenziato da Ferrovie prima dell'inizio del processo, non ha ancor preso visione delle immagini, ma si dice fiducioso e afferma: "Questa è la prova che il mio cliente come sostenuto fin dall'inizio non ha mai ordinato di iniziare i lavori prima dell'autorizzazione".