Bimba scomparsa Firenze, proseguono le ricerche

di Rita Ferrari

Nel nuovo sopralluogo l'attenzione di chi indaga si è concentrata sul muro di confine fra l'ex albergo e il cortile che porta ai garage del palazzo attiguo, uno spazio che può facilmente sfuggire ai controlli. Anche il fratellino di Kata è stato sentito dai carabinieri in queste ore. La madre è ancora in ospedale per aver ingerito della candeggina. È in ripresa e dovrebbe tornare a casa domani.