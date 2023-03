Bari, pediatra aggredito al pronto soccorso: "Abbiamo vissuto il terrore"

di Rosa Grandolfo

Il dottor Colella lo ha fatto richiamare per visitare il bambino, ma a quel punto sono partite urla e minacce. Lui si è chiuso in una stanza, l'uomo lo ha raggiunto, ha sfondato la porta con un pugno. Le schegge hanno colpito il medico sul viso. "Abbiamo vissuto il terrore. Tutto il pronto soccorso è stato bloccato per questa follia. Anche le guardie erano impietrite. Si sono perse due ore, causando disservizio nel disservizio, in primis al figlio, che è stato visitato due ore dopo", ha dichiarato Colella ai nostri microfoni.