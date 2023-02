Anarchici a Milano, sindacati polizia chiedono reato di terrorismo di piazza

di Gigi Sironi

Bombe carta, lacrimogeni, scontri con la polizia, vetrine distrutte e muri imbrattati: il corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito ha trasformato le vie del centro di Milano in un campo di battaglia. Tra i denunciati ci sono esponenti dell'area anarchica milanese, ma anche di Trento, Sondrio e Torino dove l'allerta è alta per un centinaio di anarchici che sono scesi oggi pomeriggio in strada a manifestare. Volantini, striscioni e un piccolo corteo di una trentina di anarchici hanno sfilato anche per le vie di Madrid.

Dopo gli scontri di Milano, i sindacati di polizia hanno chiesto al governo di introdurre il reato di terrorismo di piazza perché - spiega la nota - "le nostre città non possono più ritrovarsi ostaggio di pochi violenti senza controllo".