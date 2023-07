Alain Elkann e quei giovani lanzichenecchi incontrati in treno

di Alessandro Tallarida

Ragazzi con magliette e scarpe da ginnastica, cappellini e tatuaggi, calcio e ragazze i loro interessi. "Lanzichenecchi" li ha prontamente etichettati Elkann, in un articolo pubblicato sul giornale di famiglia, 'La Repubblica', il cui editore è il figlio dello stesso, John Elkan appunto. Un breve racconto, un affresco ricco di immagini indimenticabili: lui che, stretto nel suo completo di lino, tenta di leggere il Financial Times e Proust mentre i ragazzi schiamazzano, ridono e pensano a come rimorchiare in spiaggia. Lui che si sente un marziano e che viene completamente ignorato dai giovani.