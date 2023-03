A Santa Margherita Ligure una cena... coi cinghiali

di Francesco Mortola

Il primo esemplare incuriosito ha fiutato le prelibatezze della casa, ma dopo una timido approccio si è allontanato seguito dai suoi cuccioli. Il secondo, che chiudeva la fila, invece ha provato a rubare del cibo e si è trascinato via la tovaglia con piatti, bottiglie e bicchieri prima di fuggire via. La coppia, nonostante la situazione tutt'altro che usuale, ha mantenuto la calma e terminato la cena. Ma il video dell'incursione - postato poco dopo sui social - è diventato subito virale.

In Liguria episodi come questi sono ormai all'ordine del giorno. Non è insolito incontrare famiglie di cinghiali, soprattutto nelle zone circondate da colline come quella da cui partono i sentieri per il monte di Portofino. Ormai gli ungulati si sono abituati alla presenza dell'uomo e delle auto e scorrazzano liberi in città senza timore, come fossero animali domestici. La preoccupazione dei residenti resta però duplice: da una parte per i danni che gli animali continuano a provocare ad aiuole, bidoni dei rifiuti e spiagge, dall'altra per il pericolo di incidenti che potrebbero verificarsi su queste tortuose strade costiere.