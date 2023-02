Colpito dalla "Red Notice" Interpol (l'avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo), era ricercato per produzione e traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso, nell'ambito dell'operazione "Eclissi 2", diretta dalla Dda di Reggio Calabria e condotta dal Reparto investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio