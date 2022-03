Verona, il rider sfigurato per aver difeso una ragazza: "Lo rifarei"

di Gaia Paovan

Per finanziare le spese di chirurgia estetica, il titolare della pizzeria presso la quale lavorava il 22enne, avviò una raccolta fondi: furono donati circa 100mila euro. "Non mi aspettavo un risultato di questo genere. Ora sto utilizzando il denaro per pagarmi gli interventi", commenta Dal Forno.

Il giovane parla anche della ragazza che ha difeso dall'aggressione: "Ogni tanto, mi pare si sia ripresa. La sua famiglia si è fatta sentire e mi ha ringraziato, mi ha fatto tanto piacere". Dall'aggressore - il quale sta affrontando un percorso di reinserimento sociale con un provvedimento di "messa alla prova" - si sarebbe aspettato delle scuse, che invece non sono arrivate.