Ucciso dal padre, colpa di un cavillo

di Gigi Sironi

Il provvedimento del Gip è regolare, ma quelle segnalazioni per maltrattamenti con annesso codice rosso si sono perse. Come? Il procedimento per maltrattameni era coperto da segreto istruttorio. In sostanza non si leggevano i nomi elle persone offese perchè la Pm Giulia Floris non li aveva evidenziati. Per questa semplice ragione il Gip Anna Giorgietti ha concesso a Paitone il coaffido del figlio: non era stata informata.