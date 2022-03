Strage di via Palestro, indagata una 57enne di Bergamo

I carabinieri del Ros sono arrivati a lei attraverso una foto del 1993 trovata nel corso di una perquisizione e a un identikit fornito da un testimone

oculare. La donna è la moglie di Rocco Di Lorenzo, 65 anni, pregiudicato e condannato per una serie di estorsioni a 11 anni di carcere (confermati in Appello) e ora in carcere. I due sono coppia fissa fin dal 1992, quando entrambi vennero arrestati con altre otto persone per traffico di cocaina