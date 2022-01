"Serena Mollicone morta per asfissia dopo una colluttazione"

di Cristiana Svaldi



Nel processo sono imputati il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, accusati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Poi il maresciallo Vincenzo Quatrale per concorso in omicidio volontario e istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi e l’appuntato Francesco Suprano accusato di favoreggiamento in omicidio volontario.