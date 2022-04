Saman, ecco le sue ultime immagini prima della scomparsa

di Rossella Ivone

I due genitori rientrano in casa. A mezzanotte e ventuno l'uomo esce di nuovo, per tornare subito dopo con lo zaino di Saman. Secondo gli inquirenti, a tendere l'agguato alla ragazza, i suoi parenti, ripresi dalla stessa telecamera di sorveglianza qualche giorno prima, con vanghe e piede di porco. Zio e cugini sono stati arrestati, ma nessuno di loro ha mai confessato. Dei genitori invece non si hanno più notizie dal 1 maggio di un anno fa. La mattina dopo la scomparsa della figlia, un taxi abusivo li aspetta davanti alla loro casa, come mostra ancora questo video. Salgono in fretta, diretti all'aeroporto di Malpensa. I loro ultimi fotogrammi, prima dell'imbarco per il Pakistan. Poi di loro più nulla. Il corpo di Saman non è mai stato ritrovato.