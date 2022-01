Ripristino green pass, Scotti (Fimmg) a Tgcom24: "Noi medici scambiati per burocrati"

L'allarme dei medici di base: " abbiamo un numero di contagi di proporzioni mai viste negli ultimi due anni e pochi rinforzi sul territorio ". I medici di famiglia oltre ad avere a che fare con le preoccupazione legittime dei pazienti Covid, anche se presentano sintomi lievi, devono occuparsi di vari atti amministrativi: la certificazione di malattia per chi lavora, la segnalazione ai dipartimenti di prevenzione e i calcoli per individuare la tipologia di quarantena da applicare al paziente , che per il segretario nazionale Fimmg sono diventati simili a quelli per giocare a "battaglia navale" .