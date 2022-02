Rasi a Tgcom24: "La terza dose ci protegge per parecchi mesi, forse venti"

"Più il virus circola, più può mutare in varianti a lui vantaggiose. Questa variante ha fatto sei milioni di infetti in due mesi, contro cinque milioni in due anni. Questa è la speranza che possa essere l'ultima. Ma l'esistenza di popoli meno vaccinati è un elemento di debolezza".

"Avere contratto la malattia dopo il ciclo vaccinale primario vale un po' come la terza dose. L'importante è che faccia le tre dosi chi non ha avuto l'infezione, ma soprattutto che facciano almeno le prime due dosi coloro che non hanno iniziato, perché è quello il vero serbatoio del virus".