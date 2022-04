Quarta dose vaccino Covid, la conferma di Costa a Tgcom24: "Per over 80 e Rsa"

di L'intervento del sottosegretario alla Salute a Tgcom24

A darne conferma è stato anche Andrea Costa a Tgcom24. Per il sottosegretario alla Salute "la normalità si avvicina sempre più, anche perché ora la grande parte della popolazione è coperta dal vaccino". Certo, "resta importante mantenere alta la prudenza, come sta facendo chi tiene la mascherina all'aperto anche se l'obbligo è stato tolto da due mesi".

Quarta dose a 120 giorni dal booster, ma non se si è guariti dal Covid - La somministrazione di una seconda dose di richiamo del vaccino anticovid è raccomandata "purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo" alle persone "di età di oltre 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani e a quelle con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti" a parire dai 60 anni. Queste le nuove indicazioni del Ministero alla luce delle decisioni di Ema, Aifa, ISS e CTS. "Al momento - si specifica - tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione da Sars cov-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo".