Pistola rubata al poligono di tiro: così è partita la strage di Fidene

di Francesca Benvenuti



Come è stato possibile? Perché dal poligono - che Campiti, un tiratore esperto, frequentava abitualmente con la sua tessera Platinum - non è scattato alcun allarme. Le indagini dei carabinieri - che dopo aver posto sotto sequestro la struttura, stanno analizzando i filmati delle telecamere interne - si concentrano su questo. Al momento non risultano nuovi indagati oltre Campiti, ma è probabile che altre ipotesi di reato emergano proprio li' dove l'uomo ha rubato la Glock 45 con cui ha seminato morte e terrore, immaginando poi la fuga, come proverebbero il passaporto, i contanti, gli indumenti e un altro caricatore trovati nella sua auto.

Una "stretta" sui poligoni viene invocata anche dal sindaco Gualtieri e dal prefetto di Roma Frattasi, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato d'urgenza in mattinata; intanto, se è fuori pericolo Silvio Paganini, il manager ferito al volto, che si è lanciato su Campiti per disarmarlo, restano gravissime le condizioni di Fabiana De Angelis, una dei quattro feriti della sparatoria.