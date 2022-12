Perugia, auto fuori strada: morti quattro ragazzi

di Tito Giliberto

Nei pressi dello svincolo per la superstrada E45, lungo un rettilineo reso scivoloso dalla pioggia, lo sbandamento, una cunetta, l'uscita di strada, il violento schianto contro il muro di contenimento di un cavalcavia. Erano appena stati a una festa di compleanno. Stavano viaggiando per andare in discoteca nell'Aretino. Le altre tre vittime avevano 22 anni: due studenti universitari e il loro amico che aveva da poco cominciato a lavorare.