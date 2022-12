Pavia, morte di Polina Kochelenko: ora si indaga per omicidio

di Alessandra Rolla

Si riapre, dunque, il caso dell'ex modella nata in Russia e trovata morta vicino a un canale. Non si pensa più all'annegamento: l'acqua era bassa e lei sapeva nuotare, come ha sempre sostenuto la madre Alla.



L'unica certezza resta, al momento, che Polina, di professione addestratrice di cani, stava passeggiando con cinque cani che le erano stati affidati. Inizialmente si pensava che due degli animali fossero caduti nel canale e che lei si fosse buttata per salvarli, ma nessun cane è stato mai ritrovato annegato. Mentre due cuccioli erano effettivamente scomparsi nel nulla.



L’inchiesta ora è riaperta che mai e si indaga per omicidio volontario.