di Marta Vittadini

Parole inserite nella catechesi sulla vecchiaia, tenuta dal Santo Padre e che hanno avuto subito un effetto per chi fa della propria immagine una ragione di vita. Sulla medicina e la cosmesi il Papa ha aggiunto: "Una cosa è il benessere, altra cosa è l'alimentazione del mito della giovinezza".

"Tutto dipende dal fatto che ora si vive in pienezza molto più a lungo rispetto alle generazioni precedenti", prova a spiegare il chirurgo Paolo Santanchè a commento delle parole del Papa. Il Pontefice, invece, ha posto l'attenzione su un mito del cinema italiano che non aveva paura d'invecchiare: l'attrice Anna Magnani. La diva chiedeva di non cancellare le sue rughe perché "mi ci sono voluti anni per averle". Un esempio di saggezza, forse d'altri tempi.