di Beatrice Bortolin

Il suo nome compare nelle inchieste su mafia capitale e il mondo di mezzo, legato a doppio filo a personaggi come Massimo Carminati, il terrorista nero referente del sistema criminale che ha condizionato gli appalti dell'amministrazione capitolina, e il boss della camorra Michele Senese.

Con un vissuto di abuso di droghe, spaccio e problemi psichiatrici, nel corso di un interrogatorio di 7 ore, De Pau ha ammesso poco o niente: "Ricordo solo tanto sangue, ma non sono mai stato a casa della colombiana. Solo nell'appartamento delle donne cinesi. E all'improvviso mi sono trovato tra le mani il corpo di una delle due. Ho provato a tamponare le ferite, ma poi sono scappato, dimenticando il cellulare".

Le tracce che ha lasciato dietro di sé, compresi i filmati delle telecamere di videosorveglianza, raccontano un'altra verità: De Pau è stato prima in via Durazzo, nel seminterrato di Martha Castano Torres, la 59enne colombiana, e l'ha pugnalata. Poi si è spostato verso via Riboty. Qui avrebbe colpito entrambe le prostitute cinesi prima di fuggire, in pieno giorno, con mani e vestiti sporchi di sangue.

Ha raccontato di aver vagato senza meta, senza mangiare né dormire per due giorni. Poi si è presentato a casa della madre, nel quartiere di Ottavia. E dove è stato prelevato poche ore dopo dalle forze dell'ordine, su segnalazione della sorella Francesca. Manca all'appello ancora l'arma del delitto, un coltello o uno stiletto, utilizzato per tutti e tre gli omicidi. E il movente di tanta ferocia, concentrata in un lasso di tempo di appena due ore.