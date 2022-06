di Gigi Sironi

La fisioterapista avrebbe inviato ai familiari di Gigi Bici alcune lettere anonime in cui chiedeva fino a 390mila euro in cambio della liberazione del loro congiunto, una cosa che non sarebbe mai potuta avvenire - spiegano alla Squadra mobile - perchè Gigi era già stato ucciso l'8 novembre.

Un omicidio a sangue freddo, esce questo dalla ricostruzione: la donna aveva assoldato Gigi per uccidere l'ex marito Gian Andrea Toffano, ma quando il sessantenne si è tirato indietro e si è presentato a casa sua per riconsegnarle il revolver, lei lo avrebbe impugnato sparandogli a bruciapelo alla tempia sinistra. Subito dopo - con lucidità ha messo in atto il suo piano per nascondere l’omicidio. Ha spostato il corpo di sul retro della casa, lo ha coperto con arbusti e sterpaglie del giardino nel posto dove è stato poi trovato dal figlio della donna il 20 dicembre.