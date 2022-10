Migranti, Piantedosi: "Responsabilità Stati di bandiera cui appartengono navi"

di Ida Molaro

Le imbarcazioni - con a bordo 300 persone - sono arrivate nel canale di Sicilia con una condotta che il Viminale definisce non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane - si legge nella comunicazione inviata alla capitaneria di porto - in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale. Documento che è stato poi inoltrato alle ambasciate di Norvegia e Germania - Paesi cui appartengono le due organizzazioni.

Ancora più esplicito oggi in un colloquio con il quotidiano La Stampa: "La responsabilità è degli Stati di bandiera cui appartengono le navi - sottolinea Piantedosi -. Io non intendo abbandonarmi alla rassegnazione. Anche se lo negano, le navi umanitarie sono un fattore di attrazione per i migranti. In Europa lo sanno tutti perché se ne parlava apertamente quando andavo a Bruxelles da vice capo della polizia. Non sono però disposto ad accettare il principio secondo cui uno Stato non può controllare i flussi di chi entra".