Meliti a Tgcom24: "Serve svolta per tutelare i dati sensibili dopo la morte"

Nel campo del diritto alla privacy non esiste ancora a oggi una regolamentazione univoca sulla tutela del patrimonio digitale in caso di morte. Marco Meliti, avvocato e presidente dell'Associazione italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, ne ha mostrato i limiti: "Serve non solo una parte normativa, ma anche una contrattuale che preveda l'esistenza nei contratti con i gestori di una clausola sulla gestione dei propri dati in caso di morte".