"L'atteggiamento verso di noi è cambiato agli inizi della seconda ondata. Prima ci chiamavano eroi, poi i movimenti negazionisti hanno cominciato a prenderci di mira. Quando è stato introdotto il vaccino - ricorda l'infermiera - abbiamo ricevuto anche minacce di morte". "Nel nostro reparto ci aspettiamo nuovi ricoveri - continua l'operatrice sanitaria - in terapia intensiva il 70% dei pazienti non è vaccinato. Quello che non è ancora chiaro è che il vaccino protegge dalla forma grave della malattia".