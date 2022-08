Genova, tir e auto in contromano in autostrada

di Francesco Mortola

Una pattuglia parte all'inseguimento del tir, altre si immettono sul tratto autostradale interessato per rallentare l'arrivo di altri veicoli e quindi evitare una possibile collisione. Il protagonista della manovra, un autista originario dell'Europa dell'Est, viene intercettato dopo pochi chilometri. Per lui sono scattati il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per tre mesi. Alcune ore dopo, quando è già sera, l'episodio si ripete. Questa volta è il conducente di un'auto presa a noleggio, anche lui straniero, a compiere l'inversione a u. La scena si ripete: scatta nuovamente l'allarme e l'automobilista viene fermato. Anche per lui sono scattati ritiro della patente e multa salatissima.