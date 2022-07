Fratelli Bianchi, altri tre processi in corso

di Beatrice Bortolin

In un primo procedimento, i fratelli Bianchi sono accusati di aver massacrato un 25enne di Lanuvio, in provincia di Roma, nel 2018. Il giovane finì in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Nello stesso procedimento Marco Bianchi, insieme all'altro fratello Fabio e a 4 amici, è accusato di una rissa finita con lesioni a un ventenne di Velletri e a un 22enne marocchino.

In un secondo processo sempre Marco Bianchi è accusato di violenze nei confronti di un 22enne originario del Gambia. E ancora, con Gabriele, è sotto processo per il pestaggio di un 41enne di origini indiane, nel 2019. L'uomo, che ha riportato la rottura del setto nasale e la lesione a un occhio, rimase in ospedale per quasi un mese.