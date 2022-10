Foggia, ucciso per vendetta padre di un reo confesso

di Rossella Ivone

Tammaro, 50 anni, convinse il figlio Mirko, 26 anni, a costituirsi dopo l'omicidio di Andrea Gaeta: fu il padre, stando a quanto emerge dagli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio del 20enne, a telefonare al figlio e dietro l'insistenza dell'uomo il ragazzo decise di costituirsi il mattino seguente, attorno alle 5,30, al casello autostradale di Termoli.

Mirko Tammaro avrebbe ucciso Andrea Gaeta per motivi riconducibili alla gelosia, perché lo riteneva suo rivale in amore, dopo averlo visto in auto con la sua ex fidanzata e alcuni amici.