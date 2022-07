Elena Aubry, morta dopo un incidente a causa di una radice in strada: via al processo

di Salvatore Tuttoilmondo

"Le morti si potrebbero e si dovrebbero evitare, soprattutto quelle provocate dalla cattiva manutenzione", dice Graziella Viviano, madre di Elena. Sono passati oltre quattro anni dal giorno in cui Elena ha perso il controllo della sua due ruote, impattando fatalmente contro il manto stradale. Da quel momento sua madre ha iniziato una battaglia di attivismo per evitare altre morti. "Mia figlia non me la ridà nessuno ma se riesco a ottenere una maggiore sicurezza per tutti, almeno saprò che la morte di Elena ha salvato la vita di altre".