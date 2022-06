Donna carbonizzata ad Alessandria, un fermo

di Simone Cerrano

Una zona molto impervia e difficile da raggiungere. Probabilmente l’autore dell’omicidio ha voluto inscenare un suicidio. Il marito Orio e il figlio Victor avevano subito escluso la possibilità che la donna,avesse deciso di togliersi la vita. Il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare in un debito di 2.600 euro che l’assassino aveva con la donna a causa di alcune mensilità non pagate per l’affitto di un terreno agricolo di proprietà dell'ex professoressa.