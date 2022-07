Covid, Remuzzi (direttore Mario Negri) a Tgcom24: "Variante contagiosissima"

E tra così tanti contagiati, aggiunge il professor Remuzzi, "ci saranno anche persone che dovranno essere ricoverate". Sulla seconda dose booster poi, per Remuzzi la cosa fondamentale e urgente è assicurarla agli over 80 o agli over 60 con patologie, e non a tutti indistintamente.

"Sulle raccomandazioni dell'Ema stiamo ancora valutando in Italia - spiega - Il vaccino rispetto alle varianti è ancora debole, la copertura dura circa sei settimane. Per i soggetti sani sarebbe meglio aspettare a settembre/ottobre i vaccini più attuali che proteggono di più dalle nuove varianti".

Infine Remuzzi tocca il controverso capitolo bambini: "Sui bambini sotto i 5 anni stiamo lavorando, credo che tra ottobre e novembre avremo l'autorizzazione. E' importantissimo vaccinarli, anche se è una questione molto discussa. Ma i bambini si ammalano, possono essere ricoverati, possono avere long covid o anche, in alcuni casi, una sindrome infiammatoria multisistemica. Si tratterebbe - rassicura Remuzzi - di un quantitativo molto piccolo e sicuro".