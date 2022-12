di L'intervento del presidente Aifa

"Ora il Covid - aggiunge Palù a Tgcom24 - è perdurante in molte latitudini, ma guardiamo alle difese a nostra disposizione. Concentriamoci sui fragili: sono sei milioni i non vaccinati ancora in Italia. L'attenzione andrebbe rivolta a loro, senza dimenticare che Covid zero, come anche la Cina sta imparando decidendo di far cadere molte restrizioni, non esiste. Siamo tutti esposti, ma siamo protetti dalla vaccinazione".

"Così, vuoi per i vaccini, vuoi per la variazione del virus, oggi i casi di positivi al Covid sono tutti meno gravi. Persino la letalità su scala globale è diminuita. E' perfino inferiore all'influenza stagionale che oggi preoccupa più del Covid. Ma anche per l'influenza, chi si vaccina è protetto".