Covid, Costa a Tgcom24: "Fine stato di emergenza? Credo sia un obiettivo raggiungibile"

"Siamo di fronte a una fase nuova, fortunatamente i dati ci dicono che lo scenario è migliore. Questo è un elemento che di deve far guardare al futuro con maggiori prospettive - aggiunge -. Credo che nel giro di poche settimane potrebbe iniziare un allentamento di quelle che sono le misure restrittive in atto. Per l'11 febbraio possiamo ragionare di togliere la mascherine all'aperto, ad esempio".

"Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale credo che questo provvedimento rimarrà. Altro discorso è riferito alle misure restrittive in atto, come Green pass e Super Green pass, e credo che con la fine dello stato d'emergenza anche per queste misure restrittive si possa prevedere un lento allentamento per un ritorno graduale alla normalità", conclude.