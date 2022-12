Covid, Bassetti: "Subito tamponi e quarantena per chi arriva dalla Cina"

"Il rischio di nuove varianti resistenti ai vaccini è plausibile. Cerchiamo di non arrivare tardi, non possiamo permettercele", ha aggiunto.

Nella gestione del Covid, continua Bassetti, "la Cina ha sbagliato tutto: ha arginato questo virus unicamente con i lockdown, ma senza aver fatto un adeguato numero di vaccinazioni, senza aver utilizzato vaccini adeguati e senza aver fatto circolare il virus. Poi ha riaperto tutto di colpo. Non è un interlocutore credibile per il mondo: fa censura sui dati, non ha seguito la scienza, non cura il Covid come noi, è rimasta indietro a tre anni fa. Noi abbiamo fatto passi in avanti, non possiamo permetterci di tornare indietro e sarebbe un errore clamoroso".

"L'Oms ha già sbagliato pesantemente in passato, nel 2020, mi auguro che non sbagli ancora: servono interventi immediati, urgenti. Noi siamo coperti, ma non so ancora per quanto...", ha concluso l'infettivologo.