"Con la motovedetta della Guardia Costiera ci siamo avvicinati - continua il giornalista - e abbiamo girato le prime immagini che facevano vedere l'entità del disastro che era accaduto. A quell'ora del mattino il porto era quasi deserto perché per tutta la notte erano andate avanti le operazioni di soccorso e i naufraghi erano stati accolti in un hotel. Nessuno della stampa sapeva il nome del comandante. Arrivati nella hall, a un certo punto si presentò un signore". Davide Loreti si avvicinò, scoprì che era il comandante Francesco Schettino e gli fece la prima intervista esclusiva in cui diede la sua prima versione dell'incidente.

"Come hanno confermato i giudici che lo hanno condannato a 16 anni, Schettino ha detto tante bugie, anche a noi. In quel momento non c'era nessuna informazione su cosa fosse successo. In particolare quando, alla fine, ci ha detto che lui e il suo equipaggio sono stati gli ultimi ad abbandonare la nave. Non era vero, lo ha dimostrato anche la famosa telefonata con il generale De Falco".