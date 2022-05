Ancona, una mamma contro i bulli

di Alberto Pastanella

Per combattere degrado e soprusi ha anche deciso di scendere in campo in prima persona. Ha denunciato e portato nelle Marche l'associazione City Angels , che con le sue sezioni sparse in tutta Italia aiuta chi è in difficoltà. Intanto i bulli sono stati identificati e processati . Lei ha incontrato la madre di uno di loro e li ha perdonati . "Bisogna far capire a questi ragazzi che a ogni azione corrisponde una reazione, devono essere rieducati e fatti rientrare nella società. Ho fatto leggere la lettera di Papa Francesco a mio figlio - racconta emozionata Patrizia - ora la custodirà per farsi forza .