Alluvione Marche, continuano le ricerche dei due dispersi

di Tiziana Sapienza

Rinvenuti alcuni brandelli della felpa indossata da Mattia, otto anni, trascinato via dalle braccia della mamma da un’onda di cinque metri, impiegati anche i droni per le ricerche estese fino a Senigallia. Trovate anche alcune parti della macchina di Brunella Chiù, 56 anni, travolta in auto con i due figli.