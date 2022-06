22enne ucciso nel Milanese, 21 arresti dopo otto mesi

di Roberto Lamura

E' lo spaccato che emerge dalle due ordinanze con cui oggi 21 giovani sono stati arrestati, due collocati in comunita' e uno obbligato alla

permanenza in casa, per la maxi rissa tra due gruppi, uno di Vimercate e l'altro di Pessano con Bornago, comuni del Milanese, in cui il 29 settembre dell'anno scorso è stato ucciso Dimitry Simone Stucchi, 22 anni.