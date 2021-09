Venezia, restauro da 5 milioni per il Ponte di Rialto

di Paolo Brinis

A riscrivere la storia di Rialto e del suo ponte, prima in legno poi in pietra, è il gruppo Otb di Renzo Rosso che ha finanziato l'intera operazione, riportando le lancette del tempo al 1591, data della ultima edificazione. I lavori di restauro, iniziati con un progetto del 2012 , sono stati tenuti a battesimo, sotto la regia della madrina Cristiana Capotondi, dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal presidente del Veneto Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro, dallo stesso Rosso, dal Patriarca Francesco Moraglia e da Andrea Bocelli che ha cantato dalla cima del ponte l'Inno d'Italia e l'aria "Nessun dorma".