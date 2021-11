Vaccino 5-11 anni, Rasi a Tgcom24: "Ok verso metà dicembre"

Per quanto riguarda l'apertura al richiamo con mRNA per Sputnik, Sinopharm e Sinovac (oppure a un nuovo ciclo vaccinale se è passato troppo tempo), secondo Rasi "siamo andati oltre l'Ema, ma era già chiaro che l'agenzia non potesse entrare nelle singole situazioni degli Stati con vaccini non autorizzati da lei. Ogni Stato deve assumersi le sue responsabilità. Noi avevamo la situazione di San Marino, che avevamo un po' abbandonato".

Infine, una battuta sulla pillola anti-Covid-19 di Merck. "L'Ema la autorizzerà in qualche settimana - dice Rasi - ma bisogna capire il motivo di questo ritardo: mentre lo Stato singolo deve autorizzare solo la produzione locale, l'Ema deve valutare tutti i siti produttivi nei 27 Paesi e questo è un lavoro che richiede alcune settimane in più. L'Ema ha già detto che aiuterà gli Stati membri a utilizzare i lotti già certificati".