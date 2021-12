Vaccini, Costa a Tgcom24: "È già previsto indennizzo per eventi avversi"

Per quanto riguarda la vaccinazione di bambini tra i 5 e gli 11 anni, Costa dice che è "uno strumento in più per combattere la pandemia. Siamo di fronte a un tema delicato, ma ancora una volta dobbiamo rinnovare estrema fiducia nei confronti della scienza. Non è vero che vacciniamo i più piccoli per proteggere gli adulti. Dal 15 dicembre arriveranno 1,5 milioni di dosi e dal 16 dicembre saremo pronti a vaccinare i bambini".