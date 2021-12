Staiano (pediatra) a Tgcom24: "Vaccino per i bimbi efficace e sicuro"

"Il dosaggio è un terzo rispetto alla dose dell'adulto - ha aggiunto - e la seconda dose verrà somministrata dopo tre settimane dalla prima. I possibili effetti collaterali sono minimi: il dolore in sede di iniezione, lieve febbre o mal di testa. Cioè i segni clinici specifici che si possono avere dopo ogni altro tipo di vaccino". Dunque vaccino totalmente sicuro. Il rischio vero è quello di prendere il Covid, anche per i più piccoli: "L'effetto collaterale più frequente dopo l'infezione - ha detto - è il Long Covid, anche nei bambini che hanno avuto sintomi lievi. Possono esserci effetti a distanza di settimane: mal di testa, stanchezza, bassa concentrazione e sequele respiratorie come la tosse persistente".