Scuola, presidi: con super App controllo collettivo Green pass

"L'altra questione per il ritorno alla didattica in presenza - prosegue - è legata al fatto che tra le indicazioni del Cts c'è la possibilità di superare il vincolo del metro di distanza". Per Giannelli, "l'aspetto più problematico per evitare la dad è la gestione dei cluster. Se in una classe viene trovato un positivo, per 10 giorni dobbiamo mettere in quarantena gli studenti non vaccinati e per 7 i vaccinati - aggiunge -. E' evidente che in questo periodo in cui saranno a casa si dovrà tornare in dad. Ho più volte lanciato l'idea che il Cts consideri, se possibile, accorciare questi tempi in considerazione del numero sempre più alto di alunni vaccinati".