Pestaggi ai detenuti, il video delle botte in carcere

di Luca Pesante

"Un pestaggio squadristico. Non esistono altre definizioni per quello che abbiamo visto nel video esclusivo pubblicato dal quotidiano Domani. La magistratura si adoperi per fare immediatamente giustizia rispetto a quanto avvenuto il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere". Lo afferma il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo